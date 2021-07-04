Заболеваемость коронавирусом в Башкирии стремительно растет

Общее количество заболевших в регионе достигло 41990 человек.
Фото: Рустем АХУНОВ
В Башкирии выявили еще 166 случаев коронавирусной инфекции.
Миниздрав сообщил, что, по состоянию на утро 4 июля, в Башкирии выявили ковид еще у 166 жителей республики. Общее количество заболевших в регионе, таким образом, достигло 41990 человек.
В ковид-госпиталях республики прямо сейчас проходят лечение 481 пациент. 33 из них находятся в тяжелом состоянии, а 5 человек подключены к аппарату ИВЛ. На амбулаторном лечении находится 1693 человека.
За сутки по выздоровлению было выписано 46 больных. Общее число выздоровевших в настоящее время составляет 39204 человек.
За прошедшие сутки в Башкирии от ковида умерло 4 человека. Всего с весны 2020 года в республике зафиксировали 612 смертей от коронавирусной инфекции.