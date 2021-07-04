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Происшествия4 июля 2021 13:20

Мотоциклист из Башкирии разбился насмерть, врезавшись в электростолб

Смертельная авария произошла Ермекеевском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 3 июня, в башкирском селе Тарказы произошла авария. Подробности ДТП рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

48-летний мотоциклист из Белебеевского района въехал в электрический столб. Столкновение оказалось для водителя фатальным: от полученных травм он скончался прямо на месте.

В настоящее время сотрудники полиции ведут по случившемуся разбирательство. Специалисты будут устанавливать причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Напомним, вчера, 3 июня, в Башкирии случилась еще одна смертельная авария. 46-летний житель Мелеузовского района не справился с управлением, и его машина улетела в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и скончался.