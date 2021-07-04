Почти на месяц жителям Башкирии запретили посещать леса

Фото: Минлесхоз Башкирии

Власти Башкирии ограничили пребывание граждан в лесах девяти районов республики. Такое решение региональный Минлесхоз принял в связи аномальной жарой, из-за которой лесном фонде сохраняется 4-5 классы пожарной опасности.

– Из-за отсутствия осадков с апреля по июнь 2021 года в горно-лесной зоне и в районах Зауралья республики образовалась почвенная засуха. Кроме того, со второй декады июня в указанных районах активизировались грозовые разряды, что послужило резкому увеличению количества лесных пожаров. На территории Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Кугарчинского, Хайбуллинского, Учалинского районов Республики Башкортостан с 20 июня по 2 июля зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 220 гектаров, – сообщил Минлесхоз.

Минлесхоз Башкирии с 5 июля по 25 июля ограничит посещение гражданами лесов на территории Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчинского, Учалинского и Хайбуллинского районов.