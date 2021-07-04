Мужчина утонул, купаясь на башкирском озере

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

30 июня 42-летний житель башкирского города Октябрьский утонул в озере Ик-Куль. По предварительным данным регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям в момент купания, мужчина был пьян.

Как сообщают специалисты, в злополучный день житель Октябрьского отдыхал на озере со своим другом. Товарищи купались и пили алкоголь. Внезапно пострадавший пропал из вида приятеля. Очевидцы сказали, что он ушел в сторону города.

Мужчина, не сумев отыскать своего друга на берегу, собрал вещи и направился к нему домой. Однако товарища и там обнаружить не удалось.

На следующий день мужчину начали искать родственники, однако поиски не увенчались успехом. 2 июля мать пропавшего обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Вчера, 3 июля, к поиску присоединились специалисты Госкомитета по ЧС. Мужчину в итоге нашли, но, к сожалению, мертвым. Водолазы обнаружили его тело на дне озера Ик-Куль в трех метрах от берега.