На следующей неделе жители Уфы останутся без горячей и холодной воды

Без воды останутся 50 жилых домов, дошкольные учреждения и несколько организаций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У жителей Калиниского района Уфы на сутки отключат горячую и холодную воду из-за ремонтных работ. «Уфаводоканал» опубликовал предупреждение и график отключения водоснабжения.

В период с 11.00 часов 6 июля до 10.00 часов 7 июля воды не будет у жителей, проживающих на улице Машиностроителей 4, 4/1, 6, улице Интернациональная 139, 141, 141/1, 145, 147, 151, 153/1, улице Хакимова 3, 4, 5, 6, 8 и улице Орджоникидзе 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 20/1.

С 10.00 часов 8 июля до 20.00 часов 8 июля без водоснабжения останутся уфимцы на улице Янаби 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2, улице Ферина 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28 и улице Фронтовых бригад 3, 5, 7, 9, 11.