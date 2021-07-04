Названы сроки окончания строительства нового путепровода и дороги в Башкирии

Строительные работы планируют завершить через два года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны сроки окончания работ по строительству нового путепровода и дороги возле села Нагаево. Информацией поделилась специалист пресс-службы мэрии Уфы Лариса Салихова.

– На июль конкурсные процедуры по определению генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ завершили. 25 июня 2021 года заключили муниципальный контракт с АО «Уралмостострой». Контракт предусматривает строительство автодороги от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе (в районе мечети) протяженностью 1,85 километров и путепровод через железнодорожные пути, – рассказала Лариса Салихова.

По словам Салиховой, строительные работы планируют завершить в третьем квартале 2023 года.