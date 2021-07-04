Водитель иномарки из Башкирии улетел в кювет и погиб

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера, 3 июля, утром в Кугарчинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием иномарки. Подробности случившегося рассказали сотрудники регионального ГИБДД.

46-летний житель Мелеузовского района ехал по шоссе Смаково-Юмагузино-Воскресенское. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и его машина улетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы . На место происшествия выдвинулись специалисты скорой помощи. Медикам, к сожалению, не удалось спасти жизнь пострадавшего – он скончался по пути в больницу.

По делу об аварии сотрудники башкирской Госавтоинспекции в настоящее время ведут разбирательство.

Напомним, недавно в Башкирии автобус с вахтовиками столкнулся с иномаркой. В иномарке ехал водитель и трое детей – парень 16 лет и две девочки 13 и 15 лет. После столкновения помощь медиков потребовалась всем несовершеннолетним из автомобиля.