Средняя зарплата водителей автобусов из Башкирии в этом году выросла

По словам специалистов «Башавтотранса», средняя зарплата водителей автобусов из Башкирии растет с каждым годом Фото: Рустем АХУНОВ

«Башавтотранс» поделился информацией о средней зарплате водителей автобусов республики. Согласно озвученным данным жалованье шоферов с каждым годом растет.

Житель Башкирии в социальных сетях посетовал, что башкирские водители автобусов «получают копейки». На претензию ответила заместитель начальника отдела маркетинга и связи с общественностью «Башавтотранс» Александра Акулинина.

– На основных маршрутах Уфы, где работают автобусы большого класса, средний размер ежемесячной заработной платы водителей составляет 65-80 тысяч рублей. Средняя заработная плата водителей, работающих на других маршрутах Уфы, составляла в 2019 году 35 965 рублей, в 2020 году – 38 572 рублей. В 2021 году данный показатель составил 45272 рублей, – проинформировала Акулинина.

Также Александра Акулинина рассказала, что средняя зарплата из других регионов в 2019 году составила 29163 рублей, в 2020 году – 29898 рублей, а в 2021 году – 35687 рублей.