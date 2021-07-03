Жарче, чем в Крыму! Жители Башкирии готовятся к настоящей июльской погоде

На следующей неделе в Башкирии ожидается потепление

На следующей неделе в Башкирии ожидается солнечная погода, а температура воздуха прогреется до +30 градусов.

В последние дни природа откровенно удивляла жителей республики. Пока в одном районе шел град и проливные дожди, в других было безветренно и жарко. Но уже после 5 июля ситуация поменяется.

По данным сервиса Гисметео, со вторника в Башкирию придет стабильная погода – будет безоблачно, а дневная температура воздуха поднимется до отметки в +30 градусов.

Прогноз сервиса подтверждается и аналитикой Росгидромета. Метеорологи отмечают, что июль 2021 в Башкирии будет более жарким, чем обычно, а осадков в этот месяц выпадет меньше нормы.