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Общество3 июля 2021 19:17

В сеть слили видео танцующего с бабушками Радия Хабирова

Глава республики весело празднует открытие Фольклориады
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Глава республики весело танцевал с пенсионерками

Глава республики весело танцевал с пенсионерками

В интернете появилось видео с танцующим под народную музыку Радием Хабировым.

Необычная запись всплыла в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии», который используют для «сливов» неофициальной информации о работе руководства республики.

На кадрах глава республики весело пляшет в компании нескольких бабушек в национальных башкирских костюмах. После того, как Хабиров прекратил танцевать с пенсионерками начала плясать его супруга Каринэ.

- Радий Хабиров не удержался и пустился в пляс с гостями фольклориады, - гласит подпись к видео.

По всей видимости, танец главы республики происходил в комплексе «ВДНХ-Экспо», куда должны были отправиться гости Фольклориады после окончания официальной церемонии открытия.

Радий Хабиров танцует с бабушками