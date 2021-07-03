В Башкирии катер насмерть сбил отдыхающего мужчину

В Башкирии мужчина погиб после наезда катера

На Нугушском водохранилище в Башкирии катер насмерть сбил отдающего мужчину.

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, погибший мужчина 1985 года рождения находился в воде, и в какой-то момент на него наехал катер. Несчастного достали на сушу и передали медикам. Врачи доставили мужчину в больницу, где их коллеги лишь констатировали смерть отдыхавшего.

Сейчас на месте происшествия работают представители следственных органов, которые устанавливают, что на самом деле предшествовало страшному инциденту.

Напомним, что ранее на Нугушском водохранилище сильным ветром унесло от берега понтон, на котором находились отдыхающие.