«Мама хотела сесть в «Ларгус»: семья из Башкирии чудом спаслась от смерти на трассе

После аварии машина загорелась Фото: ГИБДД Башкирии

Семья из Башкирии в последний момент передумала ехать на такси, в котором погибли все шесть пассажиров.

Напомним, что страшное ДТП произошло вечером в пятницу, 2 июля. В Кушнаренковском районе республики в аварии погибли шесть человек, которые ехали в «Лада Ларгус» из Уфы в Дюртюли. Среди погибших оказалась беременная женщина. Спастись смог только водитель. По предварительной информации, авария произошла после того, как в такси врезалось колесо, отлетевшее на скорости от грузовика, который ехал рядом.

Спустя некоторое время житель Дюртюлей Самат М. рассказал, что в последний момент отговорил маму ехать в злополучном такси.

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- Мы ехали в Дюртюли с мамой, она хотела сесть в этот «Ларгус». Но я сказал «не надо», и мы сели в душный автобус, и проехали уже мимо места ДТП, - пишет молодой человек в соцсетях.

По факту ДТП в Следкоме и МВД Башкирии возбудили два уголовных дела.