В Уфе началась церемония открытия Фольклориады

Фото: https://vk.com/folkloriada2021

В Уфе стартовала церемония открытия Всемирной Фольклориады 2021.

Местом проведения открытия долгожданного праздника выбрали комплекс «Уфа-Арена» - единственное закрытое место, где можно проводить мероприятия международного уровня.

Во время официальной церемонии открытия зрителям представят коллективы – всего 37 команд. Участники пройдут маршем под сводом «Уфа-Арены» в своих национальных костюмах.

Праздник продолжится в воскресенье, когда в Уфе организуют большой хоровод дружбы, который может попасть Книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный.

На церемонии открытия присутствуют первые лица республики, в том числе Радий Хабиров и его супруга Каринэ.