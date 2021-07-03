Не без ложки дегтя: синоптики рассказали о погоде в Башкирии 4 июня

В Башкирии ожидается пасмурная погода
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в воскресенье, 4 июля.
Судя по прогнозу Башгидромета, расслабляться жителям региона не стоит. В последний день недели в республике ожидается комфортная температура воздуха, но все испортят осадки и сильный ветер.
Днем воздух в республике прогреется до +28 градусов, а ночью температура опустится до отметки в +14. Одновременно с этим ожидаются сильные порывы ветра, кратковременные дожди и грозы.
Ранее мы публиковали сообщение МЧС Башкирии о штормовом предупреждении. На территории республики ожидается появление сильного тумана, из-за которого видимость на трассах может упасть до 500 метров.