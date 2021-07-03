В день открытия Фольклориады власти Башкирии сообщили о 159 новых больных коронавирусом

В Башкирии продолжает расти количество больных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За сутки в Башкирии выявили 159 случаев ковида.

В министерстве здравоохранения сообщили, что, по состоянию на утро 3 июля, в Башкирии выявили еще 159 случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших ковидом в регионе увеличилось до 41 824 человек.

В ковид-госпиталях Башкирии прямо сейчас находятся 496 пациентов. 33 из них в тяжелом состоянии, а 5 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В домашних условиях лечение получают 1 562 пациента – у них болезнь проходит в легкой форме.

Также медики рассказали, что за сутки выписали по выздоровлению 134 больных ковидом. Общее число выздоровевших составляет 39 158.

За прошедшие 24 часа в Башкирии выявили еще 4 смерти, вызванные коронавирусом. Всего с начала отчетного периода весной 2020 года в республике зафиксировали 608 смертельных случаев ковида.