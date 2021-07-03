В Башкирии автобус с вахтовиками попал в серьезное ДТП

Фото: ГИБДД Башкирии

На трассе в Башкирии автобус с вахтовиками столкнулся с иномаркой Audi.

В ГИБДД республики рассказали, что авария произошла в Туймазинском районе Башкирии на перекрестке трассы Туймазы-Серафимовский и М-5. Известно, что в автобус находились сотрудники, работающие вахтой на одном из местных предприятий, а в иномарке ехал водитель и трое детей – парень 16 лет и две девочки 13 и 15 лет.

К сожалению, после столкновения помощь медиков потребовалась всем несовершеннолетним из салона Audi. Никто из восьмерых пассажиров автобуса не пострадал.

Напомним, что вечером 2 июля в Башкирии произошла страшная авария, в которой погибли сразу шесть человек. Стражи порядка возбудили два уголовных дела.