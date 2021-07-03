В центре Уфы перекроют загруженную улицу из-за огромный ямы на проезжей части

Ограничение на участке продлится до 8 июля

В Уфе на улице Цюрупы перекроют половину проезжей части из-за работ по устранению огромной ямы.

Неприятный инцидент произошел в Уфе в ночь с 1 на 2 июля. На улице Цюрупы напротив сквера Маяковского обвалился асфальт, по которому проезжал автомобиль. Доставать машину из глубокой ямы пришлось специальным оборудованием. К счастью, водитель не пострадал.

Вскоре опасное место оградили, но движение по участку в сторону улицы Заки Валиди не ограничивали. Вечером 2 июля власти Уфы все же решили наполовину перекрыть проезжую часть по улице Цюрупы от Коммунистической до Октябрьской революции для удобства рабочих, которые принялись устранять последствия провала грунта.

В пресс-службе городской администрации отметили, что ограничения по проезду начались утром 3 июля, а закончить работы коммунальщики планируют лишь к 8 числу.

Это уже не первый случай провалов грунта в Уфе. Самый знаменитый произошел в конце 2016 года, когда на севере города под землю угодила «Лада Калина». Хозяин успел выскочить из автомобиля, который так и не нашли.