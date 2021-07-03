Гаишники спасли малыша из Башкирии в сотнях километрах от дома

Фото: Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники ГИБДД отвезли в больницу мальчика из Башкирии и его родителей.

Необычная история произошла с семьей из Башкирии на трассе Сызрань-Волгоград. Родственники ехали на отдых, но по пути их сын начал задыхаться по неизвестным причинам. За помощью родители обратились к дорожным полицейским, которые оказались рядом.

Наши коллеги из «КП-Волгоград» сообщают, что гаишники довезли ребенка на патрульной машине до ближайшей больницы всего за три минуты. По пути один из инспекторов оказывал малышу первую помощь и связывался с медиками.

К счастью, история обошлась без серьезных последствий. Местные врачи привели малыша в чувство, после чего семья решила вернуться обратно в Башкирию.

Родители поблагодарили инспекторов ГИБДД Андрея Бирюкова и Илью Полетаева и заявили, что их тронуло «доброе и отзывчивое отношение» полицейских к случившемуся.

Башкирские коллеги волгоградских инспекторов также помогают гражданам, попавшим в сложную ситуацию. Так, летом 2020 года экипаж ГИБДД сопроводил до больницы автомобиль с роженицей.