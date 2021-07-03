Стали известны личности пятерых погибших в страшном ДТП на трассе в Башкирии

На фото - три из шести погибших в страшной аварии женщин Фото: соцсети

В МВД Башкирии озвучили личности пятерых из шести погибших в страшной аварии на трассе М-7 в Кушнаренковском районе республики.

В пресс-службе ведомства рассказали, что погибшими в салоне «Лады Ларгус» оказались четыре жительницы Дюртюлинского района 1966, 1967, 1986 и 1988 годов рождения. Также в аварии погибла уфимка 1998 года рождения и мужчина, личность которого сейчас устанавливается.

Помощь медиков потребовалась 54-летнему водителю «Ларгуса» из Дюртюлей и еще трем пострадавшим из «Нивы».

Как стало известно «КП-Уфа», как минимум двое погибших пассажира отечественной легковушки были родственниками - предположительно это были мать и ее дочь. Еще одна погибшая, по нашим данным, была беременна.

Сейчас во всех обстоятельствах страшной истории разбираются полицейские и сотрудники Следкома. В первом ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Нарушения правил дорожного движения», а во втором – «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».