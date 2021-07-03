Внимание всем! В Минздраве объяснили, как пережить сильную жару в Башкирии

В Минздраве Башкирии рассказали, как пережить жаркую погоду без ущерба для здоровья Фото: Рустем АХУНОВ

В министерстве здравоохранения Башкирии подготовили советы для тех, кто сложно переносит сильную жару.

В первую очередь, в пресс-службе ведомства посоветовали сократить время пребывания на улице днем. Чувствительным к жаре людям лучше не выходить из дома в период с 10 до 16 часов. Если температура воздуха поднимается до +30 градусов, то тогда и вовсе лучше ограничить прогулки с до 20 часов.

Выходя на улицу обязательно надевайте головной убор и берите запас воды и влажные салфетки без запаха. Передвигаться на жаре нужно спокойным шагом.

Старайтесь не открывать окна в помещениях в сильную жару, чтобы не запустить внутрь горячий воздух с улицы. Также не злоупотребляйте кондиционером – выйдя из слишком холодной комнаты на жару вы рискуете получить тепловой шок. Для охлаждения можно принимать прохладный душ раз в несколько часов.

Одежду лучше выбирать из натуральных материалов, которые пропускают воздух. Из рациона в жаркую погоду следует исключить жирную, сладкую, копченую или соленую пищу. Нужно пить больше обычной воды и есть больше овощей и фруктов.

Ранее синоптики сообщали о жарком и дождливом начале июля в Башкирии.