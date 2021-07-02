Молодая уфимка рассказала о том, как делала прививку

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23-летня проектировщица из Уфы Елена, рассказала порталу ГорОбзор.ру, почему пошла на вакцинацию. По ее словам, решение пришло, потому что это важно не только для нее, но и для знакомых. Девушка отметила, что не считает прививку «какой-то страшной и ужасной».

Елена сообщила, что на вакцинацию ходила в клинику «Меги», на всю процедуру по оценке жительницы Уфы, ушло минут 5-10. Перед прививкой у нее проверили температуру, спросили о здоровье, рассказали, чем отличается первая доза от второй, а также, что нужно делать, если поднимется температура.

– К принятым антиковидным мерам отношусь хорошо, не хочу болеть ни сама, ни заражать других. Хотелось бы, чтобы люди ответственно относились хотя бы к маскам в общественных местах, раз уж не хотят делать прививки по тем или иным причинам, но, увы, – отметила она.

Елена также рассказала, что многие на работе обходили ее после вакцинации стороной, так как боялись заразиться ковидом, в ответ на это она посоветовала почитать, как работают прививки