Радий Хабиров подписал указ о новых запретах в Башкирии

Сегодня, 2 июля, глава Башкирии Радий Хабиров официально внес изменения в указ о повышенной готовности. В новой редакции документа с 12 июля будет запрещено посещать общественные места без прививки от коронавируса, справки о наличии противопоказаний к вакцине или же отрицательного ПЦР-теста. В предыдущей версии указа датой введения ограничений было 5 июля.

– С 12 июля 2021 года посетить заведения общепита, работающие в закрытых помещениях (при количестве 50 и более посадочных мест), салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, санаторно-курортные организации, а также заселиться в студенческие общежития можно только при наличии справки (сертификата) о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, – сказано в указе.

Подобное требование, стоит отметить, касается и междугородних перевозок на общественном транспорте, а также работы пригородного поезда «Орлан».

Руководитель республики также решил сделать исключение для Национального музея Башкирии, Республиканского музея Боевой Славы, Музея полярников имени Валериана Альбанова, музея имени Михаила Нестерова, Музея археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Раиля Кузеева УНЦ РАН на период проведения VI Всемирной фольклориады, с 3 по 10 июля. В эти даты в вышеуказанных музеях документы можно не предъявлять.