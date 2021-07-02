В Башкирии СК начал расследование гибели шестерых человек в массовом ДТП

Фото: ГИБДД по Башкирии

Следственный комитет Башкирии принял решение начать расследование гибели шестерых человек в ДТП, произошедшем сегодня в Кушнаренковском районе. В ведомстве сообщили, что водитель «Лада Ларгус» оказывал услуги по перевозу пассажиров. Дюртюлинский следственный отдел возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают следователи-криминалисты, руководство и следователи территориального отдела вместе с сотрудниками МВД и МЧС. В ходу расследования проверят соблюдение перевозчиком предъявляемых законом требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

Напомним, что жуткая авария произошла на трассе М7 «Волга». У грузовика «Скания» после столкновения с большегрузом «Мерседес» отлетело в легковую машину колесо, в результате чего «Лада» столкнулась с «Нивой» и воспламенилась. Все находившиеся в машине погибли мгновенно. По неподтвержденным данным, среди погибших была беременная женщина.