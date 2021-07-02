Фольклориада в Башкирии поможет избавиться от уныния в непростой период – Хабиров

Радий Хабиров объяснил, чем для него является Фольклориада

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Всемирная Фольклориада, которая пройдет в республике с 3 по 10 июля, «поможет избавиться от уныния» в непростой период. Об этом руководитель региона написал на своей странице в соцсетях.

Хабиров признал, что «разделяет все переживания», связанные с организацией фольклориады на фоне пандемии COVID-19. В то же время он убежден, что противоэпидемиологические меры позволяют региону провести мероприятие международного масштаба.

– Фольклориада в Башкортостане - ярчайшее мировое культурное событие. В непростой период оно поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии, – написал Хабиров.

По его словам, в республику уже прилетели гости из 22 стран (всего в фестивале будут задействованы делегации из 39 государств).

В конце своей публикации глава Башкирии добавил, что запускает флешмоб национальных костюмов. В качестве первого участника акции Хабиров поделился картиной, на которой он изображен в башкирской народной одежде.

Этой фотографией Хабиров запустил флешмоб

– Размещайте в социальных сетях рисунки, фото и видео ваших национальных костюмов. И давайте гордиться нашей историей и тем, что несмотря на то, что мы очень разные, мы вместе, – обратился Радий Хабиров к жителям Башкирии.