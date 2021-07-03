Бизнесмен из Уфы попросил приятеля украсть у него 3 млн рублей и написал заявление в полицию

Бизнесмен уговорил нового приятеля взять на себя роль вора, пообещав не писать заявление в полицию Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе местный предприниматель попросил знакомого украсть у него три миллиона рублей и написал заявление о пропаже денег в полицию. Об этом сообщило республиканское МВД.

40-летний бизнесмен рассказал полицейским, что из бардачка его новенькой BMW исчезли 3 млн рублей. Злоумышленник как будто знал, что машина открыта, а в ней лежит крупная сумма денег. Правоохранители оперативно нашли предполагаемого воришку, и тот признался, что украсть миллионы его попросил сам потерпевший.

– 40-летний бизнесмен должен был заплатить задолженности в размере 3-х миллионов рублей. Однако, не желая отдавать наличность, мужчина решил инсценировать кражу денег. Ради этого он даже приобрел купюры «банка приколов», – передали в МВД.

Владелец BMW уговорил нового приятеля якобы для розыгрыша взять на себя роль вора, пообещав не писать заявление в полицию. Представление с внезапной пропажей миллионов было разыграно перед конкретными знакомыми предпринимателя, поскольку именно им он задолжал часть денег. В итоге что-то пошло не так, и, по всей видимости, для придания случившемуся большей правдоподобности бизнесмен нарушил обещание и написал заявление в полицию.

После выяснения обстоятельств произошедшего преступления, уголовное дело переквалифицировалось из кражи в заведомо ложный донос, а потерпевший оказался подозреваемым.