Для Уфы закупят 45 троллейбусов на 1 млрд рублей

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Минтранс Башкирии закупает 45 троллейбусов для Уфы на 1 млрд рублей.

Портал «Ufatime.ru» сообщает, что в качестве поставщика министерство выбрало Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Средняя стоимость каждого троллейбуса будет составлять порядка 22,3 млн рублей.

Примечательно, что электротранспорт будет оснащен аккумуляторами, которые позволят проезжать до 20 километров без внешнего доступа к электричеству. Это будет полезно в случае повреждения городской контактной сети. Также они будут оборудованы ГЛОНАС, системой пожаротушения и кондиционерами.

Планируются, что новые троллейбусы пополнят состав уфимского электротранспорта до конца сентября 2022 года.

Ранее о покупке нового электротранспорта для Уфы и Стерлитамака сообщал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.