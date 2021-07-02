Что, опять!?: на выходных на Башкирию обрушится град, грозы и сильный ветер

Дневная температура воздуха в Башкирии составит +25-30° Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на 3 июля – первый выходной день месяца.

Как сообщили специалисты, в республике сохранится переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с запада и северо-запада. Местами возможны порывы до сильного.

В среднем по региону температура воздуха ночью упадет до +14-19°, днем столбики термометров покажут +25-30° (в Уфе +14-19° и +27-29° соответственно).

Напомним, ранее МЧС предупредило, что завтра местами по Башкирии прогнозируются ливни и град – на фоне осадков ветер может усилиться до 20 метров в секунду.