Башкирию снова может накрыть штормовым ветром и ливнем

Погода в Башкирии снова может испортиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии сохраняется вероятность нового шторма. Об этом сообщили в МЧС республики.

По данным экстренного ведомства, завтра, 3 июля, местами по региону ожидаются сильные порывы западного ветра – до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах республики также прогнозируются грозы, ливни и град.

Температура воздуха этой ночью составит 14-19°, днем потеплеет до 25-30°.

Напомним, минувшей ночью в столице республики Уфе прошел мощный шторм с проливным дождем. Ветер повалил деревья и повредил машины.