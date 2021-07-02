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Происшествия2 июля 2021 14:13

Башкирию снова может накрыть штормовым ветром и ливнем

В отдельных районах республики ожидаются усиление ветра, грозы и ливни
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Погода в Башкирии снова может испортиться

Погода в Башкирии снова может испортиться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии сохраняется вероятность нового шторма. Об этом сообщили в МЧС республики.

По данным экстренного ведомства, завтра, 3 июля, местами по региону ожидаются сильные порывы западного ветра – до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах республики также прогнозируются грозы, ливни и град.

Температура воздуха этой ночью составит 14-19°, днем потеплеет до 25-30°.

Напомним, минувшей ночью в столице республики Уфе прошел мощный шторм с проливным дождем. Ветер повалил деревья и повредил машины.