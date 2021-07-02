В Уфе 3-летняя девочка упала с девятого этажа и выжила

Девочку с тяжелой травмой головы доставили в республиканскую детскую больницу

В Уфе трехлетняя девочка упала с девятого этажа жилого дома по улице Пожарского. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города и МВД Башкирии.

Несчастный случай произошел вчера, 1 июля. Малышка находилась в квартире с семилетним братом. Их родители, уходя на работу, не проследили, заперты ли в квартире окна. Дети решили их открыть, чтобы проветрить комнату. В какой-то момент девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала на улицу.

Ребенок выжил, несмотря на падение с высоты девятого этажа. Сейчас пострадавшая находится в детской республиканской больнице – у нее тяжелая травма головы.