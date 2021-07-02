Появилось фото с места гибели мальчика, задохнувшегося в холодильнике в Башкирии

Фото: следственный комитет РБ

Следователи опубликовали фотографию старого советского холодильника, где накануне было обнаружено тело восьмилетнего ребенка. Напомним, трагедия произошла в селе Карманово Янаульского района – там мальчик вместе со своими сестрами решил поиграть в прятки, а спрятаться решил в холодильнике «Мир», который возможно открыть только снаружи. Ребенок не смог выбраться наружу и задохнулся, и только ночью его родители обнаружили его тело.

Сейчас сыщики проводят доследственную проверку по факту случившегося – опрашивают очевидцев, осматривают и изучают место трагедии, изучают условия, в которых проживала многодетная семья. Позже по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.