Шторм в Уфе повалил 19 деревьев и повредил 11 машин

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Минувшей ночью, 2 июля, на Уфу обрушился сильный шторм, сопровождавшийся проливным дождем, шквалистым ветром, громом и молниями. Стихия повалила 19 деревьев, из-за падения которых повредились 11 машин и восемь участков линии электропередач. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

– Поступило 23 обращения на течь кровли от жителей Калининского, Орджоникидзевского, Советского и Октябрьского районов. В Орджоникидзевском районе […] произошло подтопление частного жилого дома, расположенного на улице Розы Люксембург. Рано утром вода освободила подтопленную территорию, – передали в аварийной службе.

Среди горожан пострадавших не зарегистрировано. Сейчас городские службы устраняют последствия непогоды.