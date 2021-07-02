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Здоровье2 июля 2021 9:45

Число жертв коронавируса в Башкирии превысило 600 человек

За сутки скончались еще пять жителей республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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За все время пандемии в Башкирии от коронавируса скончались 604 человека

За все время пандемии в Башкирии от коронавируса скончались 604 человека

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 604 человека. За прошедшие сутки было зарегистрировано еще пять смертей, причиной которых стала инфекция. Об этом 2 июля сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории республики выявлено 41 655 случаев COVID-19. В течение прошедших 24 часов инфекцию обнаружили у 155 жителей региона.

Выздоровели тем временем еще 72 пациента. За все время с учета после лечения было снято 39 024 человека.

Полностью вакцинировались от коронавируса более 382 тысячи жителей Башкирии.