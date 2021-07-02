Власти Башкирии пояснили, почему открытие Фольклориады пройдет в закрытом помещении

Фото: Рустем Ахунов

На встрече главы Башкирии Радия Хабирова с журналистами в ЦУРе (Центр управления республикой) «КП-Уфа» задала вопрос руководителю региона о том, почему открытие Всемирной Фольклориады пройдет в закрытом помещении. Вопреки росту заболеваемости коронавирусом церемонию не стали переносить из «Уфа-Арены» на площадку под открытым небом.

По словам Радия Хабирова, на открытие Фольклориады придут всего четыре тысячи человек – это половина вместимости арены.

- Мы туда 50% пускаем, во-первых. Во-вторых, масочный режим и должный контроль на входе и на выходе. Я полагаю, что здесь большой угрозы не будет, с этим учетом. А ведь «зерном» этого мероприятия является именно открытие, тот кто туда попадет, думаю согласится со мной. Мы сделаем его ярким, красивым, торжественным, чтобы всем понравилось. Большинство мероприятий мы потом проводим на свежем воздухе, - пояснил Хабиров.

Как отметил Радий Хабиров, риски проведения церемонии в закрытом помещении «безусловно, есть».

- Но эти риски вполне контролируемы в текущей эпидемиологической ситуации. Поэтому мы сочли возможным, что проведем (в «Уфа-Арене» - Ред.), - отметил глава Башкирии.

В довершении министр Культуры Башкирии Амина Шафикова заявила, что на церемонию открытия попадут, в основном, «учителя и педагоги с прививками и отрицательными пцр-тестами».

- Под личную ответственность министерств и ведомств, - пояснила Шафикова.