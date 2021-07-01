Башкирию накроют дожди с грозами

Выходные тоже ожидаются дождливые – в субботу они пройдут с грозами, температура воздуха пойдет на спад

Уже завтра Башкирию накроют затяжные дожди с грозами, сообщают синоптики Башгидромета. Дождливая погода, по предварительным данным, продержится в республике четыре дня.

Завтра, 2 июля, кратковременные дожди пройдут местами, также ожидаются локально ливни и град. Ветер переменный слабый, при грозе шквалистое усиление. Температура воздуха ночью составит +18, +23 градуса, днем +28, +33.

Выходные тоже ожидаются дождливые – в субботу они пройдут с грозами, температура воздуха пойдет на спад. Ночью ожидается +14, +19 градусов, а днем +25, +30.

Такой же характер погоды сохранится 4 и 5 июля. Уже 6 июля снова вернется сухая жаркая погода.