Эксперт предсказала резкий рост заболеваемости коронавирусом в Башкирии

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На встрече журналистов с главой Башкирии Радием Хабировым в Центре управления республикой руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак представила неутешительный прогноз по заболеваемости коронавирусом. Главный санитарный врач Башкирии подчеркнула, что количество заболевших COVID-19 будет расти вне зависимости от Фольклориады, проведение которой она назвала «исключением из правил».

- Это - высоко организованное мероприятие с точки зрения безопасности. Хочу добавить, что у нас ситуация изменилась. Безусловно, заболеваемость растет. Вне зависимости от Фольклориады, таковы сегодня условия распространения тех штаммов, которые есть на территории России, - заявила руководитель Роспотребнадзора по Башкирии.

Анна Казак отметила, что в ближайшее время в республике вырастет количество зараженных коронавирусом. На это указывают все прогнозы специалистов.

- Я уже сегодня скажу, что на середину и конец июля заболеваемость будет в разы выше. Прогнозируя и уровень вакцинации, и даже при высоких ее темпах, и уровень развития эпидемиологических процессов и тех очагов, которые сегодня есть, говорят о том, что число заболевших будет выше, - подчеркнула главный санитарный врач Башкирии. – Поэтому, какие бы мы не принимали меры, даже в случае отмены всех массовых мероприятий, к сожалению, такие прогнозы.