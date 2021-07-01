Хабиров рассказал, когда в Башкирии может сформироваться коллективный иммунитет от коронавируса

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1 июля в здании Центра управления республикой в Уфе состоялась встреча главы Башкирии с журналистами. В беседе с представителями СМИ Радий Хабиров заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе значительно выросли только после введения непопулярных ограничительных мер.

- Чем больше мы вакцинируем людей, тем больше Оперативный штаб (федеральный штаб по борьбе с коронавирусом – Ред.) дает нам вакцины. Сейчас по темпам вакцинации мы занимаем второе место в Российской Федерации. 110 [тысяч доз вакцины] уже пришло, еще 80 тысяч – грузятся прямо сейчас. Они придут на этой и на следующей неделе. Как только темпы вакцинации упадут, все – приехали. Видя, уровень вакцинации падает, нам Оперативный штаб сократит выдачу вакцин, - пояснил Радий Хабиров.

По словам главы Башкирии, до введения ограничений по коронавирусу, в республике прививались от COVID-19 по 7-8 тысяч человек в день.

- И в этом случае, по плану, который нам поставили, а это 1,9 млн человек, коллективного иммунитета мы бы достигли в конце 2023 года. По математическим расчетам, благодаря сегодняшнему темпу вакцинации, мы сможем этого добиться к началу октября этого года, - подчеркнул глава Башкирии.

По данным Минздрава Башкирии на 1 июля 2021 года в республике привились от коронавируса 572 тысяч человек.