«Мы сами придумываем врага и разводим истерию»: Хабиров откровенно ответил противникам Фольклориады

Глава региона заявил, что Фольклориада должна пройти без проблем Фото: Павел КРАЙНОВ

Накануне в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с журналистами и блогерами, где он вместе с несколькими министрами отвечал на вопросы о предстоящей Фольклориаде и о ходе вакцинации населения от коронавируса. Руководитель региона выразил недовольство из-за негативного отношения к международному фестивалю. По его словам, это событие – не представляет опасности для жителей региона. Более того, это важное и нужное событие, поднимающее престиж всей страны и нашей республики.

- Относительно угрозы. Я переговорил с нашим аэропортом. Куда только не летают наши туристы. Пачками летают. Они из Турции не вылазят. Дважды в день рейсы на Кипр, я уже не говорю про Баку, Ереван, Ташкент и так далее. Половина Москвы летает за границу. И наши жители через Москву по всему миру. Мне кажется, что мы сами придумываем какого-то врага и раздуваем истерию вокруг Фольклориады, - отметил Хабиров на встрече с журналистами.

Напомним, VI Всемирная Фольклориада пройдет в Уфе и 22 районах Башкирии с 3 по 10 июля. Власти тщательно проработали меры медицинской безопасности, чтобы исключить возникновение очагов коронавируса.