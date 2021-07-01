Ушел из жизни первый водитель уфимского троллейбуса

- Он являлся примером для всех, - вспоминают коллеги.

В Уфе 29 июня из жизни ушел Фаат Ахметсултанович Гизатуллин – первый водитель уфимского троллейбуса. Об этом сегодня 1 июля сообщили его коллеги из МУЭТа.

С их слов, Фаат Гизатуллин был легендарным водителем и замечательным человеком.

- Он был одним из первых уфимских выпускников водителей троллейбуса, окончивших курсы в Казани в 1961 году, а из числа первых был лучшим. Именно он 59 лет назад, 27 января 1962 года, вывел троллейбус ЗИУ-5 на маршрут №2 «Стадион «Динамо» – Сельхозинститут». В тот день жители города впервые увидели на своих улицах необычные машины, вышедшие из стен первого троллейбусного депо, - рассказали в МУЭТе.

Всю свою жизнь он посвятил электротранспорту, пройдя трудовой путь от водителя троллейбуса до начальника депо, а также стал родоначальником целой династии работников электротранспорта.

- Он являлся примером для всех. Под его руководством воспитывались сотни блестящих водителей, - вспоминают коллеги.