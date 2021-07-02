В Уфе осудят пятерых мужчин, которые помогали людям получить права без сдачи экзамена

Расследование уголовных дел в отношении посредника и получателей взяток продолжается, добавили в ведомстве.

В Уфе перед судом предстанут пятеро местных жителей, которые обвиняются в даче взятки сотрудникам ГИБДД. Мужчины помогали получить водительское удостоверение без экзаменов.

Как сообщили в следкоме, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).

Известно, что в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые передали взятки инспекторам ГИБДД по РБ через знакомого инструктора автошколы, чтобы те помогли получить права без фактической сдачи экзаменов.

Размер взятки составлял от 11 до 23 тысяч рублей, всего обвиняемые передали 82 тысячи.

Свою вину они признали, дела направлены в суд.

Расследование уголовных дел в отношении посредника и получателей взяток продолжается, добавили в ведомстве.