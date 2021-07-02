Возле пешеходного перехода под Уфой столкнулись сразу три грузовика

фото: УГЗ по Уфе

Днем 1 июля на окраине Уфы столкнулись сразу три грузовика: КАМ, МАЗ и Scania. Авария случилась возле пешеходного перехода в районе садового товарищества «Уршак». В результате ДТП пострадал один из водителей – ему зажало ногу. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Ногу зажало водителю автобетоносмесителя КАМ. Силами [аварийных служб] пострадавшего 1996 года рождения деблокировали и транспортировали до бригады скорой помощи, – передали в УГЗ.

Причины и обстоятельства столкновения трех большегрузов устанавливает дорожная полиция.