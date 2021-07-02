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Общество2 июля 2021 8:15

Уфа возглавила рейтинг самых удобных и безопасных городов для велосипедистов

Эксперты высоко оценили протяженность и расположение дорожек для любителей крутить педали
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирская столица по итогам исследования получила за велоинфраструктуру 7,8 балла из 10

Башкирская столица по итогам исследования получила за велоинфраструктуру 7,8 балла из 10

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Уфы заняла первое место в рейтинге самых удобных и безопасных городов России для велосипедистов. Соответствующее исследование провел сервис доставки еды Delivery Club и консалтинговая компания КБ Стрелка. Эксперты сравнили города миллионники по нескольким параметрам: протяженность и расположение велодорожек, удобство города для велосипеда и безопасность передвижения.

Башкирская столица по итогам исследования получила 7,8 балла из 10. «Девятку» Уфе дали за протяженность велодорожек, «семерку» – за безопасность и 7,5 балла – за удобство.

– [Уфа] – один из лидеров по доле велоинфраструктуры в улично-дорожной сети. Большая часть дорожек расположена на популярных улицах с повышенным спросом среди велосипедистов. Высокий потенциал для создания масштабной сети велодорожек через объединение существующих участков, – такой вывод сделали аналитики.

Помимо Уфы в рейтинг с высоким уровнем развития велоинфраструктуры также вошли Пермь (6,8 балла), Волгоград (6,7), Екатеринбург (6,7) и Самара (6,3).