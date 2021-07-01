В Башкирии «воскрешают» вышедшие из строя автобусы на метане

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В Башкирии восстанавливают вышедшие из строя автобусы, работающие на природном газе метане. Об этом сообщил госперевозчик «Башавтотранс» во время визита на предприятия главы республики Радия Хабирова.

Напомним, речь идет о машинах с огромного «кладбища автобусов» в микрорайоне Сипайлово, которое обнаружили уфимцы в прошлом году. Горожане засняли парковку, на которой стояли десятки пассажирских «НЕФАЗов». Пользователи соцсетей полагали, что машины уже непригоден для использования, но, как оказалось, их все-таки ремонтируют, чтобы выпустить на городские маршруты. Историю сломавшихся автобусов рассказал гендиректор «Башавтотранса» Надир Самиев.

По словам Самиева, в 2014-2016 годах «Башавтотранс» за счет республиканских денег купил в лизинг 181 газовый автобус. Впоследствии 79 машин вышли из строя при пробеге в 240-310 тысяч километров. Причин поломок было несколько – конструктивные недостатки, ненадежность узлов и агрегатов, в том числе двигателя. Ремонт этих автобусов был признан нецелесообразным, и их законсервировали на территории УАТП-6 – на той самой площадке в Сипайлово.

В октябре 2018 года глава Башкирии Радий Хабиров поручил «Башавтотрансу» организовать эффективную работу. Тогда перевозчик все-таки решил восстановить сломавшийся транспорт. К этой работе была привлечена китайская компания Yuchai. Она поставила новые газовые двигатели, которые были в два раза дешевле оригинальных, – 1,2 млн рублей за единицу.

В декабре 2019 года новый двигатель был установлен на первом автобусе, который уже полтора года обслуживает уфимский маршрут №51. В конце апреля 2021 года «Башавтотранс» вернул на дороги еще четыре машины. В июне китайская фирма поставила в регион 32 двигателя. Сегодня, 1 июля, автобусы с новыми «движками» уже готовы для обслуживания пассажиров. В планах восстановление еще 15 единиц транспорта.

– Всё это мы делаем для того, чтобы обеспечить жителей Уфы качественным транспортным обслуживанием. И видим результат – жалоб становится всё меньше. Мы не перестаём укреплять материальную базу «Башавтотранса», продолжаем закупать автобусы большого и среднего класса. Наша задача на 2021 год – закончить наведение порядка в сфере пассажирского транспорта в Уфе, убрать «пазики», сформировать маршрутную сеть, – отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики добавил, что в 2022 году планируется обеспечить автобусами «абсолютно все населённые пункты, где проживают от 500 человек».