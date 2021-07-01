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Общество1 июля 2021 15:11

Июль, град и жара: синоптики удивили прогнозом погоды в Башкирии

На юго-востоке республики температура воздуха достигнет +38°
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Во время грозы ветер может усилиться до 22 метров в секунду

Во время грозы ветер может усилиться до 22 метров в секунду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на завтра, 2 июля.

В конце рабочей недели в республике ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, локально ливни и град с грозой. Юго-западный ветер большую часть дня будет умеренным, но при грозе может усилиться до 17-22 метров в секунду.

В среднем по региону температура воздуха ночью составит +16-21°, днем столбики термометров покажут +28-33°.

В МЧС тем временем предупредили, что на юго-востоке республики прогнозируется «сильная жара с повышением максимальной температуры воздуха до +38°». На фоне жаркой погоды спасатели фиксируют межень (низкий уровень воды) реки Белой.