Июль, град и жара: синоптики удивили прогнозом погоды в Башкирии

Во время грозы ветер может усилиться до 22 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на завтра, 2 июля.

В конце рабочей недели в республике ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, локально ливни и град с грозой. Юго-западный ветер большую часть дня будет умеренным, но при грозе может усилиться до 17-22 метров в секунду.

В среднем по региону температура воздуха ночью составит +16-21°, днем столбики термометров покажут +28-33°.

В МЧС тем временем предупредили, что на юго-востоке республики прогнозируется «сильная жара с повышением максимальной температуры воздуха до +38°». На фоне жаркой погоды спасатели фиксируют межень (низкий уровень воды) реки Белой.