После звонка уфимки Путину власти Башкирии опубликовали план по финансовой поддержке фермеров

Фермеры республики смогут получать субсидии за каждую тонну реализованных зерновых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подготовил документ, в котором описываются правила субсидирования производителей зерновых культур.

Напомним, что во время прямой линии с Владимиром Путиным уфимка Ирина Рачилина сообщила о проблемах с системой мелиорации (улучшение качества почвы за счет полезных веществ и воды – Ред.) в Башкирии. Женщина отметила, что из-за сильной жары начали гибнуть посевы, что в итоге приведет к серьезному увеличению расходов производителей зерновых. В ответ президент похвалил фермеров страны, и пообещал нарастить усилия в вопросе улучшения качества земли.

Вскоре ситуацию прокомментировал и глава республики Радий Хабиров, который пообещал к 2030 году нарастить площадь орошаемых земель в республике до 100 тысяч гектаров, вместо 40 в 2021. В том числе, за счет специальной субсидии на создание систем мелиорации.

Менее чем через сутки на официальном сайте правовой документации Башкирии появился документ, в котором описывается процедура субсидирования производства зерновых. Сельхозпредприятия смогут получить от государства финансовую помощь до 50% от стоимости производства зерновых культур за каждую реализованную тонну продукта.

Для участия в программе нужно соответствовать установленным требованиям. Например, не ликвидировать предприятие в течение 5 лет с момента подписания договора о субсидировании, не сокращать рабочие места и ежегодно увеличивать зарплату сотрудникам в соответствии с разницей в МРОТ. Полный список требований можно увидеть здесь.

Курировать программу субсидирования будет лично министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Файзрахманов.