В Уфу на Всемирную фольклориаду прилетели делегации из Южной Америки и Индии

фото: Минкульт

Сегодня утром, 1 июля, в аэропорту Уфе приземлился первый самолет с участниками VI Всемирной фольклориады. В башкирскую столицу прилетели творческие коллективы из Панамы, Боливии, Мексики, Перу, Парагвая, США и Индии. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта республики.

– Участников фольклориады […] торжественно встречали под мелодии курая министр культуры РБ Амина Шафикова и девушки в национальных костюмах с традиционным башкирским угощением чак-чак, – рассказали в ведомстве.

Все гости показали актуальные справки с отрицательным тестом на COVID-19 и прошли термометрию.

Второй чартерный рейс с делегациями из Румынии, Палестины, Кыргызстана и Эстонии прибудет в Уфу во второй половине дня. Третий самолет приземлится ночью: на борту будут находиться участники фестиваля из Коста-Рики, Бенина, Камеруна, Австрии, Болгарии и Индонезии.

Напомним, VI Всемирная фольклориада пройдет в Уфе и еще 22 городах и районах Башкирии с 3 по 10 июля. Церемония открытия культурного фестиваля состоится на «Уфа-Арене» 3 июля.