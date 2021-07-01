В Стерлитамаке 19-летний водитель на «семерке» насмерть сбил девушку

фото: ГИБДД РБ

Ночью 30 июня в башкирском городе Стерлитамаке насмерть сбили девушку. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось на улице Худайбердина: 19-летний житель Салавата за рулем «семерки» совершил наезд на горожанку, которая переходила проезжую часть по зебре. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. В полиции отметили, что на одежде погибшей не было светоотражающих элементов.

фото: ГИБДД РБ

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства инцидента.

Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии это не единственное ДТП со смертельным исходом. Так, на трассе в Альшеевском районе в жуткой аварии погибли три человека – в том числе один ребенок.