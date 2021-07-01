Бывшего гендиректора стройфирмы будут судить в Уфе за хищение 515 млн рублей у 238 дольщиков

Бывшего гендиректора стройфирмы будут судить за хищение чужого имущества в особо крупном размере

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело о хищении 515 млн рублей у 238 дольщиков. Обвиняемым выступает бывший гендиректор строительной фирмы. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

– Обвиняемый, будучи генеральным директором АО «Интеграл», с сентября 2012 года по май 2016 года заключил с 238 гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве квартир в трех многоквартирных домах в Ленинском и Октябрьском районах Уфы, – озвучили в надзорном ведомстве материалы дела.

Предприниматель использовал офисы компании в Уфе и Нефтекамске, нанял сотрудников и вел активную рекламную кампанию о выгодных условиях покупки жилья. Клиентам он показывал разрешительные документы, параллельно создавая видимость строительства. Сейчас фирма признана банкротом.

Следствие оценило сумму ущерба нанесенного дольщикам ущерба в почти 515 млн рублей. Гендиректор стройфирмы распорядился этими деньгами «по своему усмотрению». А граждане в итоге остались без новой жилплощади и средств.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. На принадлежащие ему две люксовые иномарки и два нежилых помещения наложен арест.