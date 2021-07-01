За первые четыре месяца 2021 года средняя зарплата в Башкирии выросла на 7,3% по сравнению с предыдущим периодом

В Башстате сообщили, что за первые четыре месяца 2021 года жители республики в среднем получают по 38,8 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что в первых двух месяцах года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике сохранялась на уровне в 37,5 тысяч рублей. В марте эта сумма подросла до 39,7 тысяч. В апреле вновь произошел рост уровня зарплат – уже до 40,7 тысяч рублей.

Таким образом, за первые четыре месяца 2021 года средняя зарплата составляет порядка 38,8 тысяч рублей. По сравнению с «ковидным» 2020 годом специалисты Башстата выявили рост в 7,3%.

Напомним, что ранее редакция «КП-Уфа» выпускала материал о том, как проводят подобные исследования и почему они не всегда могут соответствовать действительности.