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Здоровье1 июля 2021 10:35

599 человек скончались от коронавируса в Башкирии с начала пандемии

За сутки инфекция стала причиной смерти еще четырех жителей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Всего на территории региона зарегистрировано 41 510 случаев инфицирования

Всего на территории региона зарегистрировано 41 510 случаев инфицирования

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв коронавируса в Башкирии вплотную приблизилось к шестистам. С начала пандемии от инфекции в республике скончались 599 человек, четверо из них – за прошедшие сутки. Об этом сегодня, 1 июля, сообщил региональный оперштаб.

В течение последних 24 часов COVID-19 был выявлен еще у 158 жителей Башкирии. Всего на территории региона зарегистрировано 41 510 случаев инфицирования. Выздоровело при этом 38 952 человека (+117 за сутки).

Полностью вакцинировались от коронавируса в республике более 377,5 тысячи жителей.