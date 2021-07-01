Чиновники из мэрии Салавата подозреваются в мошенничестве из-за аллеи за 40 млн рублей

Администрация города оплатила аллею, которую подрядчик обустроил с нарушениями

Чиновников из мэрии башкирского города Салавата подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным прокуратуры, они приняли у подрядчика аллею стоимостью 40 млн рублей, обустройство которой было выполнено с нарушением технического задания.

– В августе 2019 года между администрацией города и «Объединенной строительной компанией» заключен контракт на выполнение работ по благоустройству аллеи по улице Ленина, – озвучили в прокуратуре материалы дела. – Несмотря на то, что работы были выполнены не в полном объеме, администрация приняла и оплатила их.

По контракту подрядчик должен был установить парковые фонари и ограждения из чугунного литья – на деле строительная компания поставила светильники на стальной опоре и металлический забор. Сумма невыполненных строительных работы превысила 5 млн рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято после того как прокуратура передала материалы своей проверки в следственный орган.